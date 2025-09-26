Nasce il Ducato Bianconero, il club per i tifosi della Juventus

È nato lunedì 22 settembre lo Juventus official fanclub "Ducato Bianconero", con tanta gioia per i nuovi soci e il nulla osta arrivato dalla società torinese. Un modo per riunire i tifosi e gli appassionati della zona camerte, dell’entroterra provinciale e anche del vicino Appennino umbro, essendoci vari iscritti confinanti. Tanti i giovani e si vede dal direttivo, presieduto da Matteo Francucci e composto da Gabriele Mancinelli (vicepresidente), Gabriele Santamarianova (tesoriere), Omar Rosi (segretario), Marco Albanesi (consigliere). Il gruppo è arrivato già a trovare 140 tifosi pronti a sostenerlo e dal prossimo incontro della Juventus si porterà gente allo stadio, mentre per altre trasferte le partite si vedranno insieme in una sede predisposta. "Ringrazio tutti i ragazzi che hanno reso possibile questa realizzazione.– racconta Francucci –. Il club è nato da una chiacchierata tra amici, per fare qualcosa di nuovo e coinvolgere giovani e anche in una zona umbra come quella di Foligno. Vorremmo trovarci per vedere insieme le partite e pian piano crescere, organizzare trasferte per vedere le partite sia di campionato che, magari, delle coppe europee. Bello anche che questo club sia nato a Camerino. L’obiettivo che mi sono dato entro fine anno è di portare uno striscione col nostro nome allo Stadium". Per l’iscrizione, la tessera annuale costa 35 euro e per tutte le informazioni si può contattare il 331 7698621.