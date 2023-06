Nasce il gruppo ’Nova Polis’ con a capo l’avvocato Luzi: "Riflettiamo sulle emergenze"

Varata – con una conferenza sugli "Enti del Terzo Settore" nella sala consiliare di Palazzo Sforza – "Nova Polis", un’associazione politico-culturale, il cui presidente è l’avvocato penalista Tiziano Luzi, operativo a Civitanova da molti anni, che collabora con l’Università di Camerino, città di cui è originario. "Come associazione vorremmo – ha detto Luzi al Carlino – fungere da ambito di riflessione sulle problematiche socio-culturali emergenti, per favorire un raccordo con le istituzioni, superando i momenti di semplice e sporadica protesta fine a se stessa, dato che Civitanova è una città moderna e complessa, dove occorre ragionare per favorire un indirizzo amministrativo consono alle aspettative dei cittadini residenti, nonché dei tanti che vi approdano per turismo, sport e tempo libero". Ha portato i saluti (presenti anche l’assessore Roberta Belletti e il consigliere Piero Croia), il presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani, il quale ha letto il messaggio inviato dal Cardinale Edoardo Menichelli (che all’ultimo momento non è potuto intervenire), col quale ha invitato ad avere la massima attenzione per le persone che si trovano ai margini della società. Presenti anche i professori Giuseppe Rivetti dell’Università di Macerata, Giovanni Maria Nori dell’Università di Urbino, Maurizio Petrocchi (Unimc) e Francesca Moroni.

Ennio Ercoli