Liste d’attesa, sportello per aiutare i cittadini: “Tanti rinunciano alle cure. Supporto ai pazienti per le prenotazioni”

Macerata, 3 dicembre 2024 – Attivato lo sportello Federconsumatori per l’assistenza a prenotazioni e prestazioni sanitarie in tutta la provincia.

Nasce un nuovo sportello per il supporto dei cittadini della provincia nella prenotazione di visite e prestazioni sanitarie. Ad annunciare il servizio la Federconsumatori Macerata, con il supporto di Cgil Macerata, Spi Cgil Macerata e Auser Macerata, con l’obiettivo di combattere le difficoltà legate alle liste d’attesa e assicurare che i diritti dei pazienti siano rispettati, come previsto dalla normativa sanitaria.

“Grazie a questo sportello, i cittadini riceveranno assistenza per far valere il proprio diritto di ricevere le prestazioni sanitarie come previsto dalla priorità presente sulla prescrizione medica – spiegano da Federconsumatori -. Si aiuteranno gli interessati a presentare eventuali ricorsi presso le Ast, richiedendo che le prestazioni sanitarie vengano erogate entro i tempi previsti. La normativa consente infatti , in caso di appuntamento oltre i tempi previsti dal codice di priorità, il ricorso al regime intramoenia con la garanzia di pagare soltanto il costo previsto per la prestazione ordinaria”.

Una necessità, come spiegano, derivante da una sanità marchigiana toccata da forti criticità, con una mobilità passiva che ha raggiunto un costo totale di 108 milioni di euro nel 2022, in gran parte legato a ricoveri che potrebbero essere garantiti localmente. Il fenomeno è particolarmente grave nelle aree interne, come la provincia di Macerata, dove le difficoltà di accesso ai servizi sanitari, la grave insufficienza di posti letto e la bassa presenza di medici specialisti spingono i pazienti verso strutture fuori regione, in particolare in Emilia-Romagna e Lombardia.

“L’apertura dello sportello non sarà solo un punto di riferimento per chi incontra difficoltà pratiche – continuano da Federconsumatori -, ma rappresenterà anche un’opportunità per raccogliere dati e far emergere la reale portata delle problematiche sanitarie nella provincia”. “È inaccettabile che i cittadini siano costretti a spostarsi per ottenere cure a cui hanno diritto localmente – afferma Romina Maccari, segretaria provinciale Spi Cgil di Macerata -. Con questa iniziativa vogliamo riportare l’attenzione sul valore della sanità pubblica e garantire che i diritti dei pazienti siano rispettati.”

Lo sportello è già attivo. Per maggiori informazioni, è possibile contattare le sedi provinciali: Cgil Recanati al 0717.570421; Cgil Civitanova al 0733.810466; Cgil Macerata (sede provinciale) al 0733.245711; Cgil Tolentino al 0733.973352; Cgil Matelica al 0737.85806.