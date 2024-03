Nasce il ’Piazzale delle Filandaie’: "Omaggio al lavoro femminile"

C’è la ruota dell’arcolaio impressa sulla nuova pavimentazione in pietra arenaria, l’antico strumento che veniva utilizzato dalle operaie per filare la lana, è il disegno scelto per il ’Piazzale delle Filandaie’, lo spazio intitolato a Convento di Urbisaglia alla memoria del lavoro femminile. "È stato per noi importante intitolare un luogo fisico per celebrare il lavoro femminile di centinaia di donne che con la loro forza hanno sostenuto intere generazioni", ha detto il sindaco Paolo Giubileo. A fine manifestazione le componenti dell’associazione ’Il Circolo della lana’ hanno omaggiato le donne presenti con delle mimose ricamate.