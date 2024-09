Nasce il ’Quartiere delle associazioni’

Un sogno che sta per divenire realtà. Domenica mattina taglio del nastro e benedizione del ‘Quartiere delle associazioni’. Un progetto promosso e realizzato dall’associazione "Iononcrollo" e dal comune di Camerino. Il comico Pier Massimo Macchini prenderà parte alla cerimonia, condurrà l’evento la giornalista Agnese Testadiferro. "L’idea del ‘Quartiere’ nasce sin dai primi mesi di attività - ha raccontato Claudio Cingolani, presidente dell’associazione "Iononcrollo" - grazie alla collaborazione con tante associazioni di Camerino. In queste occasioni ci siamo resi conto di quanto sia stata importante e quanto lo sia ancora la ricostruzione del tessuto sociale di una città trasformata dal terremoto e inoltre di come sia fondamentale il ruolo delle associazioni".

Il presidente di "Iononcrollo" ha inoltre illustrato l’intero progetto: "Ci sono due strutture in legno di 150mq ognuna più uno spazio esterno; la prima struttura, più a valle, è adibita e denominata sala polifunzionale, essa è stata intitolata alla memoria di tutti i nonni e le nonne a simboleggiare quanto sia importante l’incontro generazionale tra giovani e anziani. La seconda struttura più a monte, divisa in sei stanze, è dedicata alle riunioni e alle attività delle associazioni del territorio, è stata intitolata a Stefania Scuri, scomparsa nell’agosto del 2022. È stata tra i fondatori di ‘Iononcrollo’, in particolare promotrice con il preside Maurizio Cavallaro della scuola diffusa che ha riavvicinato i bambini e le famiglie nelle settimane successive al terremoto del 26 ottobre". Il costo totale del progetto è superiore a 400 mila euro. I soldi sono stati raccolti nel corso di questi anni dai volontari, dalle associazioni, da privati, aziende e fondazioni che hanno voluto aiutarci in questo percorso.

"Il nostro primo obiettivo - ha aggiunto Cingolani - è proprio quello di vivere il ‘Quartiere delle associazioni’, il sogno è quello di vedere queste strutture come il cuore pulsante delle attività delle associazioni camerti. L’esterno è ben rifinito e pulito, abbiamo in programma di piantare alberi adatti al territorio, per creare ambienti di riposo ombreggiati e realizzare un prato nello spazio fra le due strutture. Uno spazio che non si ferma, in continua evoluzione, per questo abbiamo sempre, ed oggi più che mai, bisogno dell’aiuto manuale ed economico di tutti". Fervono i preparativi per l’imminente cerimonia inaugurale ed è tanta la soddisfazione nelle parole espresse da Cingolani: "Stiamo lavorando insieme con l’amministrazione comunale per creare un momento di unione e di gioia per l’apertura di quello che vuole essere un punto di riferimento per tante persone e per le associazioni".