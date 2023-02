Nasce in via Cutini un circolo fotografico per esperti e amanti

Si è formalmente costituita, a Potenza Picena, l’associazione "StampiAMOinbianco&nero–Circolo Fotografico", che riunisce esperti e appassionati di fotografia, con l’obiettivo di studiare e approfondire le tecniche di ripresa, del trattamento delle pellicole in bianco e nero, con particolare attenzione alle antiche tecniche di stampa. Per questo motivo, nei giorni scorsi, il sindaco Noemi Tartabini ha ricevuto in Comune alcuni dei soci fondatori: tra loro il fotografo Luigi Anzalone e Giovanni Braidot. Il circolo conta a oggi 54 associati e vede lo svolgimento di incontri settimanali, ogni mercoledì, nella sede di via Cutini 2, dove è stato allestito uno studio attrezzato. Vengono poi organizzate uscite fotografiche a tema, a cui tutti gli interessati possono partecipare. Per maggiori informazioni sulle iscrizioni al circolo e sullo svolgimento delle varie iniziative promosse dal nuovo gruppo cittadino fotografico è possibile contattare direttamente l’associazione, al numero di telefono 368439521.