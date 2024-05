Nasce ’Io vado in camper’. Soggiorni per i disabili

La cooperativa Il Camaleonte di Civitanova è pronta a fare le valigie e arricchire l’offerta dei laboratori ’Io faccio da solo’ con il progetto ’Io vado in camper’. La cooperativa organizzerà esperienze educative di viaggio rivolte alle persone con disabilità intellettiva e relazionale. Soggiorni brevi e week end on the road su camper adeguatamente attrezzati e dotati di tutti i possibili confort, con assistenza garantita da personale educativo professionale che di volta in volta studierà le proposte di viaggio in base alle capacità dei partecipanti. "Il progetto – spiega Simone Forani, referente della cooperativa il Camaleonte – ci permette di lavorare su molteplici aspetti educativi collegati alle autonomie di base e a quelle integranti. Pensiamo ad esempio alla cura di sé, delle proprie cose o degli spazi comuni". Nel mese di giugno i primi soggiorni. Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 3281664170 e 351 7894298