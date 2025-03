Nasce la comunità energetica

Ieri, alle 18, nella sala giunta del comune di Caldarola, c’è stata la firma dell’atto notarile della comunità energetica Monti Azzurri. "Da questo momento sarà attiva per tutti i cittadini senza limiti amministrativi – spiega il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti –. Le aziende che si iscrivono, senza costi, avranno titolo a partecipare al bando Pnrr che dà il 40% di contributo per impianto solare".

A dare vita alla Cer, comunità energetica rinnovabile, sono stati i 5 Comuni, Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona. Possono accedere agli incentivi -2,2 miliardi di euro di Pnrr riservati ai Comuni con meno di 5000 abitanti- non solo enti locali, ma anche cittadini e imprese che realizzeranno nuovi impianti (non solo fotovoltaico). La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo. Prima di presentare la richiesta di contributo a fondo perduto, è necessario aver già costituito legalmente la Cer.