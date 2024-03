Nasce "La stanza sospesa": un aiuto in più per le donne che si ribellano alle violenze

Macerata, 13 marzo 2024 – Firmato ieri mattina, in Prefettura, il protocollo d’intesa "La stanza sospesa", per il sostegno e la promozione di azioni condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere.

Un ulteriore strumento a supporto delle donne vittime di maltrattamenti tra le mura domestiche, integrativo dei servizi già attivi (quali il numero antiviolenza 1522). Tra i firmatari la Prefettura di Macerata, l’Ambito territoriale sociale 15, il Comune di Macerata, Soroptimist Club Macerata, Federalberghi Macerata Confcommercio, la Croce Rossa e la Croce Verde di Macerata.

Il protocollo si applica a tutto il territorio di competenza dell’Ats 15 e nasce dalla volontà di Soroptimist Club Macerata di mettere a disposizione risorse economiche che consentano la tempestiva e temporanea permanenza delle donne vittime di violenza, e dei loro bambini, in strutture alberghiere del territorio provinciale qualora non sia immediatamente disponibile l’accoglienza nella Casa di Emergenza in provincia di Pesaro.

"Il protocollo rappresenta un supporto psicologico, sociale ed economico per le donne – ha dichiarato il prefetto di Macerata, Isabella Fusiello -, che difficilmente denunciano il proprio compagno anche a causa delle spese che ne deriverebbero. Se più enti si occupano della situazione di emergenza si riuscirà a porre fine a un fenomeno non più tollerabile".

"Ben venga la firma di questi protocolli – ha detto il sindaco del capoluogo e presidente dell’Ambito territoriale sociale 15, Sandro Parcaroli – perché significa che tutti vogliamo portare avanti la lotta alla violenza".

È poi intervenuta Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità: "’La stanza sospesa’ è un progetto di ambito emergenziale – ha puntualizzato -, che riguarda le donne costrette a fuggire da una situazione di pericolo. A Macerata, nel 2023 hanno contattato i centri antiviolenza più di centosettanta donne, un numero ancora non condierato, alto ma che forse dimostra di essere sulla buona strada in ambito preventivo".

Giuliana Medei, presidentessa del Soroptimist Club Macerata, ha affermato: "La nostra missione è sostenere la donna in ogni ambito e difficoltà. È essenziale che le istituzioni partecipino alla sua tutela, coprendo il gap dell’aiuto e della sistemazione a seguito della denuncia".

Una mancanza sanata anche dalla partecipazione di alcune strutture alberghiere del territorio. "Siamo riusciti a coinvolgere quattordici strutture dalla costa all’entroterra - sono le parole di Luca Giustozzi, presidente Federalberghi Macerata -, pronte a mantenere la riservatezza che si richiede in questi casi".

Attivo nel protocollo anche l’aiuto della Croce Rossa e Croce Verde. Parla Rosaria Del Balzo Ruiti, presidentessa del Comitato di Macerata della Croce Rossa Italiana: "Abbiamo organizzato una squadra di pronto intervento già prima di questa firma. L’essenziale è l’attenzione ai dettagli, sguardi o gesti celati di chi è in difficoltà e che ci possono comunicare una necessità". "Metteremo a disposizione tutte le risorse necessarie – ha aggiunto Moira Marinangeli della Croce Verde Macerata Odv -, affinché le donne possano iniziare una nuova vita in serenità".

"Questa possibilità codificata rappresenta uno strumento utilissimo dal punto di vista operativo, perché fa sì che l’aiuto alle donne sia tempestivo anche in orari e giorni in cui provvedere alla loro sistemazione sarebbe di notevole difficoltà" ha poi spiegato Marcello Pedrotti, questore vicario di Macerata, seguito dalle parole del comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, Nicola Candido: "Ben vengano queste iniziative, per donne e bambini".