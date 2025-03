Nasce "MycoFlora" per scoprire funghi e tesori dei Sibillini

Una nuova associazione micologica e botanica alla scoperta delle tradizioni naturali sarà presentata sabato alle 18 nel Quartiere delle associazioni, centro polifunzionale dell’associazione IoNonCrollo a Camerino. "MycoFlora" è il nome del gruppo di ragazzi che ha deciso di riscoprire questa attività. Con un aperitivo e la possibilità della registrazione dei nuovi soci, MycoFlora farà una breve presentazione con gli obiettivi dell’associazione e dei primi appuntamenti già in calendario. "Il tutto è nato in maniera casuale – spiega Simone Mogliani (nella foto) – tra me e un amico botanico, a cui ho riferito che stavo finendo il corso da micologo. Insieme abbiamo detto di creare un’associazione, e da fine 2024 ci siamo messi d’impegno con i primi incontri operativi. L’idea è mettere insieme gli appassionati, per approfondire la conoscenza micologica e botanica, riscoprire luoghi del territorio e condividere momenti conviviali". Tra i fondatori anche persone non esperte, ma interessate ad approcciare questa attività. La sede sarà al Quartiere delle associazioni, e sabato sono tutti invitati non solo per il momento conviviale, ma anche per ricevere un piccolo gadget molto utile per la raccolta fungina.