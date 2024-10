Nasce "Orizzonti liberali": "La voce di chi non vota"

"È necessaria un’alternativa al bipolarismo politico, sia locale che nazionale. Se tutto va come previsto, saremo in corsa per le prossime elezioni comunali a Macerata". È stata presentata "Orizzonti liberali", un’associazione che mira ed essere un partito tra circa un anno. Configurandosi come un polo di centro che prende le mosse da un libro dell’onorevole Luigi Marattin che verrà presentato a Macerata nelle prossime settimane, "Orizzonti liberali" vuole aggregare un’area liberale e riformatrice. Riccardo Cogliandro ha spiegato la linea che il gruppo vuole seguire: "Cercheremo di dare voce a un elettorato che non vota o è diviso tra i due schieramenti, riprendendo su nuove basi il progetto del terzo polo. Costituiremo un partito alla vecchia maniera, su base territoriale e nazionale. Un partito che nasce con una leadership forte e personalità narcisiste nasce male, vogliamo che la nostra politica sia costruita dal basso; parleremo al cervello e al cuore della gente, non alla pancia. Più la politica si estremizza, più è mediocre chi governa".

Samuele Menchi ha sottolineato: "Vogliamo mettere al comando persone con capacità. La nostra sarà un politica liberale". Mentre Enrico Marcolini ha aggiunto che "nella nostra società non esiste più un ascensore sociale, i giovani non hanno opportunità, moltissimi vanno all’estero. Bisogna valutare metodi e saperi per farli rimanere. Vorremmo essere artigiani delle istituzioni, liberali e democratici, puntiamo a rappresentare un fermento". Rosso Ceccarelli parlando del programma politico ha asserito: "Il popolo vota chi lo droga, non chi lo cura. Lo spreco di denaro pubblico ne è un esempio. Sembra si guardi solo all’immediato. I populisti prendono consenso aumentando la spesa pubblica, il superbonus ne è un esempio".

Giuliano Forte ha riassunto: "vogliamo creare un’opportunità di scelta partendo dalle esigenze locali, permettendo di scegliere tra un anno con un fronte nazionale unito". A Macerata l’associazione "Orizzonti liberali" si è costituita. "Un fronte nuovo in quanto aperto a quella importante fetta di società di ispirazione liberal-democratica che crede nel valore dell’individualità della persona e che lo concretizza valorizzando le potenzialità individuali attraverso l’inclusione, la solidarietà e il sostegno attivo. Il progetto apre le porte a chiunque voglia fare sue le seguenti parole: serietà, lungimiranza, competenza e concorrenza", si legge nella nota dell’associazione.