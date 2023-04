Nasce ProCorridonia. "Pronti per la sfida"

di Diego Pierluigi

"Parte la sfida", così inizia a scaldare i motori la rinnovata Pro Loco di Corridonia, che si chiamerà "ProCorridonia", una realtà assente da circa cinque anni ma ora pronta a tornare tramite l’operato e intraprendenza di un gruppo di ragazzi e ragazze. "Sin da questo autunno, insieme a dei miei amici avevamo preso la decisione di impegnarci attivamente per il paese, con lo scopo di creare una realtà che rappresentasse noi giovani – ha illustrato il neopresidente Danilo Luciani –. Così tramite l’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ci siamo informati sulle modalità per l’apertura facendo attenzione al fatto che fossero le più trasparenti possibili. Abbiamo quindi deciso di far nascere questa Pro Loco mettendoci a disposizione dell’intera comunità nell’ottica di essere collaborativi con le altre associazioni già presenti – ha sottolineato –. Partiamo da zero, l’obiettivo prefissato è quello di ridare valore al territorio, nello specifico, cercando riportare vita dentro il borgo e creare un indotto che possa attrarre un giovane a frequentare la città. Sarà importante quindi raccogliere tante idee e proposte, poi a livello operativo puntiamo a partecipare alla Notte Gialla in estate ma anche definire una sede fisica, preferibilmente in centro storico, che funga da punto di incontro per associati e non, in quanto quello che è mancato negli ultimi anni è stata un’attenzione nel creare eventi rivolti a diverse fasce generazionali. Sarà un modo, inoltre, per incentivare a venire gente da fuori e turisti". Già definito anche il giovane (età media 24 anni) organigramma che oltre alla guida di Danilo Luciani, vede come vicepresidente Alessandro Conti con al fianco i consiglieri Susy Evangelista, Michele Domizi, Simone Lattanzi, David Rizzuni e Shafiq Wahab. "Abbiamo costituito un direttivo variegato, con competenze diverse ma utili allo stesso fine – ha spiegato Luciani –. A breve incontreremo anche l’amministrazione comunale per presentare le nostre idee. Teniamo a precisare che vogliamo una Pro Loco inclusiva, chiunque voglia far parte di questo progetto è il benvenuto, faremo anche una campagna tesseramenti per tutti quelli che vorranno aiutarci nel rilancio di Corridonia".