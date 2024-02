Nasce "Terra d’armonie", l’associazione che promuove Corridonia

"Terra d’armonie", ecco come si chiamerà l’associazione dedicata allo sviluppo di turismo, cultura e integrazione tra le frazioni, frutto dell’impegno di alcuni cittadini di Corridonia. La nuova realtà si prepara a presentarsi il 2 marzo alle 17 nella Cantina Sant’Isidoro di Colbuccaro, dove si terrà la prima Assemblea costituente. "L’idea è partita da una mia collaborazione con un signore inglese – ha illustrato una delle promotrici Silvia Grassetti – proprietario di un palazzo a Montefiore d’Aso e innamorato delle Marche. Lui stesso ha poi deciso di creare un sito internet denominato friendsoflemarcheitaly.com, una vera miniera di informazioni con la visione di attrarre turisti dall’estero e magari incentivare degli investimenti immobiliari, soprattutto nei centri storici dei piccoli borghi, in modo da porre un freno allo spopolamento – ha aggiunto – abbiamo svolto una riflessione su questo tema e coinvolto altre figure, anche dei comuni limitrofi, attive del mondo della cultura e ella salvaguardia dell’ambiente. Quindi l’idea è quella di creare una associazione che si occupi di sviluppo turistico e culturale del territorio marchigiano, partendo comunque da Corridonia e realizzando una rete tra associazioni. Infatti, nella prima assemblea vorremo comporre il direttivo con i presidenti di varie realtà. Il primo obbiettivo sarà attirare i turisti nelle nostre zone – ha sottolineato Grassetti – come ad esempio San Claudio, una meta gettonata considerando la storia legata all’ipotesi che fosse la prima Aquisgrana; perciò, l’idea è iniziare da lì, al fine di intercettare il turismo ed indirizzarlo verso altri elementi di cultura e paesaggistici che le nostre zone possono offrire. Sarà importante, inoltre, per valorizzare e unire le frazioni di Corridonia e allargarci a tutta la provincia".

Diego Pierluigi