Nasce un giardino della memoria. Il progetto del centro Alzheimer

Macerata
25 set 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
  3. Cronaca
Un giardino che diventa memoria viva, dove il profumo delle erbe aromatiche e i colori dei fiori aiutano a rievocare ricordi lontani. È lo spirito del progetto "La donzelletta. Piccola oasi del ricordo", inaugurato al centro diurno Alzheimer di Recanati il giorno successivo alla Giornata mondiale su questa malattia, ancora priva di cure definitive. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Recanati, Fondazione Ircer e Ast Macerata, mira a stimolare la memoria e la sensorialità degli ospiti attraverso la cura di piante e la decorazione di vasi, ciascuno legato a momenti della vita creando una sorta di orologio che aiuta a orientarsi nel tempo. Alla cerimonia erano presenti gli utenti del centro, il personale sanitario e socio-assistenziale, la coordinatrice del servizio Natasha Mari, la psicologa Alessia Raffaeli, l’assessore ai servizi sociali Emanuela Pergolesi, il presidente della Fondazione Ircer Riccardo Ficara Pigini, il responsabile di struttura Orazio Coppe e la coordinatrice della Pars Marianna Pistolesi. Nei giorni precedenti gli ospiti, con gli operatori socio-sanitari e gli infermieri, avevano preparato i vasi, dipinti e personalizzati con riferimenti a ricordi del passato. Oggi quei contenitori accolgono fiori e piante aromatiche, donate dalla società agricola Paccamiccio Vivai. Il centro diurno Alzheimer di Recanati, in via XX Settembre, è aperto sia al mattino che al pomeriggio, accoglie gli ospiti con operatori specializzati.

