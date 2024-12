Nasce Viva Scossicci: "Nostri temi prioritari l’erosione e i servizi"

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la nascita del comitato "Viva Scossicci", grazie all’iniziativa di alcuni cittadini e proprietari di seconde case a nord di Porto Recanati. L’obiettivo del gruppo sarà di tutelare e valorizzare il quartiere Scossicci per migliorare la qualità della vita di residenti e turisti. Adesso, con circa 70 adesioni già raccolte, "Viva Scossicci" vuole un confronto costante con le istituzioni, promuovendo iniziative per il migliorare il territorio.

"Le nostre attività saranno condotte con trasparenza e impegno volontario, in uno spirito di collaborazione e servizio – spiega il comitato in una nota –. Gli obiettivi di Viva Scossicci saranno la tutela ambientale e l’avanzamento lavori, come monitorare l’erosione della scogliera, sollecitare interventi tempestivi con i fondi già stanziati e reperire fondi per la protezione delle spiagge e degli stabilimenti balneari, garantendo la manutenzione igienico-sanitaria del territorio". Ma ci sono pure tante altre priorità. "Il ripristino e potenziamento dei servizi essenziali per rafforzare l’attrattività del quartiere – sottolinea di nuovo il comitato –, insieme con il miglioramento della manutenzione delle strade, del verde e della segnaletica, promuovendo la sicurezza per pedoni e ciclisti e l’accessibilità. Infine, l’ottimizzazione del sistema di raccolta rifiuti per una gestione più efficace ed ecologica". Intanto, l’assemblea costituente ha nominato i membri del consiglio direttivo. Al vertice ci sono le due presidentesse Anna Maria Morsucci e Luciana Gattari, il vicepresidente Simone Lucchi, e i consiglieri Romina Germani, Angela Peluso, Mauro Petrini, Federica Bottoli e Giuseppina Giuntella. Per aderire a Viva Scossicci si può chiamare il numero 3341290293, oppure scrivere una mail all’indirizzo vivascossicci@gmail.com.