"Nasceva una Stella" al Piermarini, spettacolo di beneficenza coi ragazzi dell’oratorio Santa Maria

Sarà devoluto alla sezione matelicese del Cav, il Centro aiuto alla vita, l’incasso dello spettacolo di beneficenza "Nasceva una Stella", organizzato dall’Oratrock – Oratorio di Santa Maria nella serata di sabato scorso al Teatro Piermarini, con la partecipazione di una trentina di ragazzi dello stesso oratorio, una quindicina di danzatrici dell’asd Scarpette Rosa Ballet e dai migliori allievi della Scuola Civica di Musica – Metodo Rusticucci di Matelica. Lo spettacolo, un varietà teatrale con musica, canto, recitazione e danza, è stato condotto dagli educatori della realtà cittadina, Roberto Ubaldi e Rita Boarelli, che, tra il serio e il faceto, hanno raccontato le attività didattiche e di coinvolgimento dei ragazzi. Complimenti per l’opera svolta sono arrivati ai ragazzi dell’oratorio dal viceparroco di Santa Maria, don Francesco Olivieri, e dal vicesindaco di Matelica Denis Cingolani, che in chiusura sono saliti sul palco del teatro Piermarini per consegnare premi a tutti i giovani talenti protagonisti della serata.

Matteo Parrini