Nascita e crescita delle start-up, due cicli di appuntamenti al "Matt"

Il Matt apre le porte a due cicli di appuntamenti gratuiti dedicati alle start-up e alle soft skills. "Si può fare: fai nascere e crescere la tua start-up" è il primo ciclo organizzato da The Way e Matt Coworking; tre sono gli appuntamenti previsti. Domani, dalle 17.30 alle 19, Carlo Ottone, co-founder e direttore generale dell’incubatore Mich (Maestrale innovation creative hub), parlerà dei "Primi passi della start-up: cosa fare per avviare un progetto". Martedì 23, allo stesso orario, Ottavio Crivaro, imprenditore e startup mentor, racconterà la storia di "Moxoff". Il terzo appuntamento, lunedì 5 giugno, è in fase di definizione e si svilupperà intorno al tema dei finanziamenti per le strat-up. Per partecipare è possibile iscriversi al link: https:eventi.cdoms.it.