Nascite in calo, provincia sempre più vecchia

Un passo avanti e due indietro. Nel 2023 in provincia di Macerata i nati sono stati 1.892, 40 in più rispetto a quelli del 2022 (1.852). Nel 2024, però, come rilevato in questi giorni dall’Istat, ci si è fermati a 1801, 91 in meno, a conferma di quella tendenza alla denatalità che va avanti ormai da un quindicennio. Dopo aver toccato la quota massima nel 2009, con 3.014 nuovi venuti al mondo, infatti, abbiamo imboccato una china che, salvo qualche lieve ed episodico sussulto, non lascia dubbi sul processo di denatalità in atto. Il numero dei nati del 2024, senza andare più indietro, è il più basso degli ultimi 25 anni: nel 1999, infatti, i nati furono 2.468, 667 in più rispetto agli attuali. Con così pochi bambini e bambine venuti/e al mondo e un numero di morti di gran lunga superiore (3.799), registriamo un saldo naturale della popolazione negativo di 1.998 unità, certamente non compensato dal saldo migratorio interno (+8), mentre fa ancora la sua parte il saldo migratorio estero: gli immigrati sono stati 2.619 contro 1.313 emigrati, con un saldo positivo di 1.306 unità.

Risultato finale: nel 2024 abbiamo perso 684 residenti, scendendo dai 302.993 abitanti di inizio gennaio ai 302.309 di fine dicembre. In questo scenario, in cinque comuni non ci sono stati nati: Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Monte San Martino, Serrapetrona e Ussita; in altri quattro c’è stata una sola nascita: Cessapalombo, Gagliole, Monte Cavallo e Poggio San Vicino. Il numero più alto delle nascite è stato a Macerata, 255, seguita da Civitanova con 231, Corridonia con 109, Recanati con 108, Potenza Picena con 96 e Porto Recanati con 91. Dei 55 comuni, solo quattordici hanno registrato un aumento degli abitanti. Tra questi spiccano Porto Recanati (+124), Macerata (+85), Treia (+36), Loro Piceno (+22), Caldarola (+16), Appignano (+14) e Apiro (+12). Curiosità: a Bolognola non ci sono stati né nati né morti, ma si registra un residente in più, evidentemente un immigrato che ha scelto di trasferirsi nel piccolo comune montano. Per quanto riguarda invece tutti gli altri, nel generale passo di gambero, il calo più marcato è quello di Tolentino che ha perso 175 abitanti; seguono Cingoli (-99), Montecassiano (66), Camerino (- 63), Castelraimondo (-50), Civitanova (-50), Recanati (-43), Potenza Picena (-37). A ridefinire al ribasso il trend delle nascite, c’è anche il fatto che fino a qualche anno fa le famiglie degli immigrati che sono venute a vivere nelle nostre città erano molto più prolifiche. Oggi non è più così, visto che tante si sono "allineate" alla famiglia nucleare (uno o due figli al massimo).