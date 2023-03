Nascite in continuo calo dal terremoto in poi

di Lucia Gentili

Fiocchi rosa e azzurri in continuo calo nell’entroterra. Pure a Tolentino. Qui nel 2014 si contavano 126 nuovi nati (di cui 56 maschi e 70 femmine); nel 2015 erano saliti a 143 (69 maschi – 74 femmine), mentre nell’anno del terremoto, nel 2016, 136 (68 maschi e 68 femmine); nel 2017 erano stati 127 (69 maschi e 58 femmine), nel 2018 121 nati (64 maschi e 57 femmine), nel 2019 114 (50 maschi e 64 femmine), nel 2020 113 nati (53 maschi e 60 femmine), nel 2021 115 nati (66 maschi e 49 femmine), nel 2022 92 nati (49 maschi e 43 femmine). Un quadro che, a parte un aumento nel 2015, dal terremoto in poi vede la denatalità non arrestarsi. In particolare tra il 2021 e il 2022. Per quanto riguarda il 2023 fino all’altro ieri, giovedì 9 marzo, sono nate 6 femmine. Ovviamente la nascita in sé non avviene a Tolentino, dove non è presente un ospedale con il reparto di ostetricia, ma parliamo di nuovi iscritti all’Anagrafe del Comune (e quindi nuovi tolentinati). Una denatalità che va di pari passo con la diminuzione della popolazione e con il suo invecchiamento, nonostante Tolentino resti il quarto posto per numero di abitanti in provincia, dopo Civitanova, Macerata e Recanati. Ma resta il fatto che la "città delle mezze facce" nel 2022 comunque purtroppo è scesa sotto il minimo storico dei 18mila abitanti. "Credo dipenda da un insieme di fattori – ha commentato il sindaco Mauro Sclavi –. Siamo uno dei Comuni più grandi del cratere e, oltre ad esserci stato un terremoto devastante che ha costretto alcune persone a trasferirsi fuori città, dopo la pandemia sono sopraggiunti anche i rincari sulle bollette e su vari fronti della vita quotidiana. C’è chi ha perso il lavoro e chi vive da tempo nel precariato. Ad ogni modo, cercheremo di mettere in atto strategie di ripopolamento e mantenimento dei servizi essenziali insieme agli altri Comuni del comprensorio, che pure registrano un calo nelle nascite. È fondamentale ravvivare il territorio facendo rete, attraverso tavoli di confronto e politiche di sostegno, per fare in modo che le coppie scelgano di mettere su famiglia nelle nostre zone". La problematica è emersa di recente anche per tutta un’altra questione, la Festa dell’Albero, in riferimento alla legge che impone a ogni Comune di porre a dimora una pianta per ogni neonato. "Purtroppo sono sempre di meno i nuovi nati – ha detto l’altro giorno il consigliere comunale Antonio Trombetta –. Abbiamo pensato comunque di chiamare ogni albero che sarà piantato col nome di ogni bambino e ogni bambina, affinché ogni famiglia coinvolta possa prendersene cura".