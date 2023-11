Nascondeva nel cofano dell’auto ottanta chili di rame: 40enne nei guai

Nasconde nel cofano 80 chili di rame, ovvero circa 60 metri di grondaie schiacciate a libro per diminuirne il volume. E, fermato al posto di blocco, a Belforte del Chienti, dà la patente di un familiare. È finito nei guai un 40enne di origini campane, domiciliato in zona poiché lavora nei cantieri della ricostruzione post-sisma. Giovedì, nell’ambito dei servizi sul territorio, i carabinieri della stazione belfortese l’hanno bloccato per un controllo; questi, secondo le ricostruzioni, avrebbe fornito una patente con la fotografia di un uomo dalle fattezze diverse, che riportava dati anagrafici che destavano sospetti. Tenuto conto anche dell’atteggiamento sviante e del comportamento assunto dal fermato, i carabinieri hanno deciso di approfondire e di ispezionare il veicolo; all’interno del cofano hanno così trovato gli 80 chilogrammi di materiale in rame (grondaie discendenti per acque piovane). Non solo: il quarantenne è stato trovato in possesso di due grammi di hashish e una dose di cocaina. Le successive verifiche condotte in caserma hanno consentito di verificare che questi aveva dato generalità false, fornendo il documento di un parente. Già noto alle forze dell’ordine, avrebbe pure rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare lo stato di alterazione psico-fisica, dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida. Per i carabinieri si tratterebbe di rame rubato. Hanno quindi denunciato il quarantenne alla Procura di Macerata per il reato di ricettazione. Dovrà rispondere anche del reato di false dichiarazioni e attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale e per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, oltre che di reato ambientale.

Lucia Gentili