Gli nascondono 400 pasticche di ecstasy nel furgone e lo fanno arrestare, assolto dopo anni da incubo

Macerata, 18 maggio 2024 – Era stato trovato con 400 pasticche di ecstasy nascoste nel furgone, e per questo era stato tre giorni in carcere e tre mesi agli arresti domiciliari. Ma ieri mattina, dopo otto anni, Manuel Sampaolo, idraulico 44enne di Tolentino, è riuscito a dimostrare la sua totale innocenza ed è stato assolto con la formula più ampia, "perché il fatto non sussiste". Il giudice ha anche disposto ulteriori indagini su chi, spinto dalla gelosia, potrebbe averlo calunniato. "Ci sono voluti otto anni, ma alla fine mi sono salvato perché mi sono comportato sempre bene".

Sampaolo, ex carabiniere in congedo, era stato arrestato il 28 settembre del 2016 a Civitanova. I carabinieri lo avevano bloccato e perquisito, e rimuovendo il pannello del portellone posteriore del suo furgone avevano trovato le pasticche di ecstasy. Sul mercato avrebbero fruttato 10mila euro. Difeso dagli avvocati Giovanna Matteucci e Marco Marcucci, l’idraulico si era sempre professato del tutto innocente, assicurando che quella mattina era andato a Porto Potenza per un lavoro, e che non sapeva nulla di ecstasy o altre sostanze. Tuttavia, per tre giorni era rimasto a Camerino e per tre mesi aveva dovuto indossare il braccialetto elettronico, "uno tra i primi ad averlo in provincia, si sapeva ancora poco come funzionasse", ha raccontato ieri lui. Nel corso del processo però si è chiarito che il tolentinate non aveva nulla a che fare con la droga, e che dietro alla vicenda c’era una feroce rivalità amorosa. Innanzitutto, l’analisi del suo cellulare aveva chiarito che l’idraulico non aveva alcun contatto con tossicodipendenti o soggetti equivoci. Sulla confezione di ecstasy poi non c’erano le impronte dell’idraulico. È emerso poi che la mattina dell’arresto Sampaolo era stato chiamato con insistenza per un lavoro all’ex Babaloo, all’epoca preso in gestione da Marsel Mati (imprenditore di origini albanesi, residente a Tolentino, al centro di numerose inchieste per vari reati, tra cui estorsione e truffa) e da sua madre Shpresa Mati. Mentre lui era lì, c’erano state diverse chiamate tra un informatore e i carabinieri, che erano intervenuti non appena l’idraulico si era allontanato dal locale.

Mati, secondo quanto chiarito nell’istruttoria, era in contatto con Valentin Hajdari, ex fidanzato della compagna e poi moglie del tolentinate; un anno prima, fuori da un locale Hajdari aveva aggredito Sampaolo causandogli lesioni per 75 giorni di prognosi, fatto per il quale è stato già condannato. Da allora, l’albanese non aveva smesso di manifestare il suo risentimento per quella vicenda sentimentale al tolentinate. Ieri alla fine del processo, come chiesto anche dal pm Stefano Lanari, il giudice Francesca Preziosi ha assolto Sampaolo da ogni accusa, e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura per valutare eventuali responsabilità di Mati e Hajdari per le ipotesi di calunnia e simulazione di reato.

“Io quella mattina non dovevo andare a Porto Potenza – ha spiegato Sampaolo – ma la madre di Mati continuava a chiamarmi e a insistere, diceva che dovevano organizzare una serata e c’era un problema agli scarichi. Alla fine sono andato lì, lasciando il furgone aperto vicino al locale". Era stato uno choc per lui trovarsi circondato dai carabinieri, accusato di spaccio e arrestato. "Questa vicenda ovviamente mi ha creato anche problemi di lavoro, qualcuno non voleva più avere a che fare con me. Oggi per fortuna si è capito che io non ho mai fatto niente di male. Ho sempre detto di essere innocente e l’ho dimostrato. Ora spero solo che mi lascino in pace e che questa storia finisca".