Nasi rossi ed emozioni in Comune. Il dottor Christensen è sangiustese

Tanti nasi rossi hanno colorato uno speciale consiglio comunale a Monte San Giusto: nella cornice di palazzo Bonafede, è stata conferita la cittadinanza onoraria al dottor Michael Christensen. Nato nel 1947 nello Stato di Washington e considerato il fondatore della clown-terapia, il dottore ha abbracciato i componenti dell’assise diventando a tutti gli effetti cittadino sangiustese in occasione della 20esima edizione del Clown&Clown Festival. Sempre più radicato negli anni il suo legame con Monte San Giusto, dopo che nel 1986 fondò l’Unità di clown-terapia del Big Apple Circus di New York, inventandosi la professione di clown-dottore. Già nel 2011, durante il festival sangiustese, gli fu riconosciuto il prestigioso premio "Clown nel cuore", una partecipazione che replicò l’anno successivo nelle vesti di ospite d’onore, quando consegnò il riconoscimento a Lino Banfi. Nel 2022 sul palco lo storico incontro tra Christensen e Patch Adams, due figure iconiche del mondo della medicina umanitaria. Approvate all’unanimità le motivazioni per la cittadinanza onoraria: "Per aver dedicato la sua carriera artistica all’esaltazione dell’arte circense – ha spiegato il sindaco Andrea Gentili – come momento non solo di show ma anche di connessione con il pubblico, e per aver creato da questo profondo sentire il progetto Big Apple Circus Clown Care. Con il suo naso rosso ha varcato le soglie degli ospedali pediatrici per offrire sollievo ai bambini e famiglie". "Il servizio dei clown dottori è il più sublime – ha rimarcato l’ex candidata sindaco Elena Pompei –, ringraziamo Michael Christensen per il lavoro nelle strutture sanitarie". Sorrisi e applausi per il finale della seduta consiliare. "Accetto questo onore e mi auguro di comportarmi come un bravo cittadino – ha affermato il dottor Christensen – sperando di tornare a Monte San Giusto tante altre volte".

Diego Pierluigi