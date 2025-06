Nasic confermato: "Tutto va per il meglio"

"Non si trovano facilmente le società che confermano un giocatore subito dopo un infortunio, io l’ho trovata nella Maceratese". Il centrocampista Armin Nasic resta in biancorosso e la dirigenza gli aveva comunicato che avrebbe proseguito il suo cammino con la società dopo il grave infortunio occorsogli a gennaio. "In quella partita - ricorda il giocatore classe 2000 - ho riportato la rottura del crociato, si è trattato di un incidente grave che mi ha costretto a fermarmi in una fase cruciale del campionato". Adesso il calciatore ha voltato pagina.

"Ora - anticipa - faccio fisioterapia, riabilitazione e a breve avrò la visita dall’ortopedico. Ma tutto sta procedendo per il meglio". Era una fase della stagione in cui Nasic stava dando un importante apporto alla squadra con prestazioni di valore. "Oltretutto - ricorda il momento dell’infortunio - stavamo messi molto bene in classifica. Sono quegli episodi che possono scioccare la squadra e l’ambiente". Per il giocatore è stato un periodo complicato. "Vero, però sin dal primo giorno non mi sono mai sentito solo, i dirigenti e i compagni mi hanno chiamato spessissimo, mi hanno coinvolto e tutte queste attenzioni mi hanno aiutato tantissimo dandomi un’ulteriore motivazione ad andare avanti". Nasic ha seguito i compagni dagli spalti fino allo spareggio ad Ancona con la K Sport che ha aperto le porte alla serie D. "E’ stata una giornata molto intensa, solo a pensarci mi viene la pelle d’oca per le emozioni fortissime vissute quel giorno che affiorano di nuovo quando ci penso. Sono sempre stato convinto che alla fine il lavoro e i sacrifici ripagano e così è stato. E’ stata una giornata intensa e per l’emozione mi sono venute le lacrime". Per Nasic è stato anche un momento molto formativo. "Sono episodi che ti fanno crescere sul piano mentale, ti insegnano a non mollare mai, è stato un episodio che mi ha maturato". E adesso è di nuovo serie D. "Ci ho giocato con il Montegiorgio e stavamo in una buona posizione, poi tutto si è fermato per il Covid. Il girone F è solitamente molto equilibrato dove ci sono piazze importantissime e affronteremo squadre attrezzate. Ci attende un anno molto impegnativo".

Oltre a Nasic, la Maceratese ha confermato al momento Denny Ciattaglia, Nicola Vanzan, Leonardo Mastrippolito, Niccolò Marras, Pablo Lucero con Matteo Possanzini ancora alla guida tecnica dopo la vittoria dell’Eccellenza dello scorso anno. Tantissime le trattative avviate: con i centrocampisti Lorenzo De Grazia, per il quale si tratterebbe di un ritorno, poi piacciono Simone Cecere, il centrocampista centrale pesarese Lorenzo Sabattini, l’attaccante Mamadou Kone, ex Sassari. In partenza c’è il centrocampista Riccardo Bongelli al quale è interessata la Samb. Ma è chiaro che nei prossimi giorni le trattative subiranno una forte accelerazione perché fra tre settimane inizierà la preparazione. Infine dopo sette anni di collaborazione Benedetto Verdenelli, addetto stampa della Maceratese, ha deciso di concludere il suo percorso con la società.