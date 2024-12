Natale, acquisti col freno tirato: "In calo il settore abbigliamento, pesa il commercio elettronico"

Diminuisce la capacità di spesa delle famiglie. E cambiano priorità e abitudini. Anche in provincia di Macerata i commercianti, pur tenendo botta, devono fare i conti con un Natale tiepido. I maceratesi non rinunciano allo shopping prima delle feste, ma sono sempre più attenti al prezzo. Un Natale di acquisti mirati e di regali antispreco; gli esercenti confidano nell’ultima settimana di vendite, quella che sta per iniziare, fino alla Vigilia. "Si respira voglia di fare, malgrado le difficoltà economiche – esordisce Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche –. Ci sono preoccupazioni per il futuro, anche per le guerre che non sono poi così lontane da non risentirne. In netto calo il settore moda, anche per un cambiamento nelle abitudini; il capo di abbigliamento è stato sostituito dal cellulare. Sono cambiate le priorità nelle famiglie. Ora la tecnologia è al primo posto. Incide sulle vendite anche l’ecommerce, il commercio elettronico". Per alcune categorie a pesare è la concorrenza online, mentre altre confrontano i dati con quelli del 2020, sotto pandemia, quando i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi erano chiusi. E di conseguenza si registrava più giro nei centri storici. "Non dimentichiamo poi – aggiunge Polacco – che una buona parte del territorio maceratese è stata colpita dal terremoto 2016, con i relativi cantieri della ricostruzione e le persone che si sono trasferite lungo la costa e non sono ritornate o non ritorneranno nell’entroterra". Il settore food si difende bene, con il classico "cesto" natalizio dei prodotti tipici. Le famiglie marchigiane, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confartigianato, questo mese spenderanno 657 milioni di euro in prodotti alimentari e servizi. La fetta più grande, 434 milioni di euro, sarà destinata proprio alla spesa alimentare: pasta, carne, salumi, formaggi, dolci, vini e bevande. E non a caso Confartigianato promuove anche quest’anno la campagna "Acquistiamo locale", per valorizzare le imprese del territorio.

"Le imprese che hanno scelto specifici target di mercato sono andate bene, come il settore sportivo, del beach o del lusso – aggiunge il direttore di Confcommercio Marche –, rivolti a determinate nicchie". Ma come rilanciare il commercio? "Bisogna seguire nuovi modelli e aggiornarsi continuamente – dichiara –, di fronte a nuovi consumi. Occorre portare avanti un’opera di riqualificazione, formazione e gestione dei bilanci interni e dei sistemi organizzativi, cercando di cogliere in anticipo le tendenze, per avvicinarsi alle richieste del consumatore. La digitalizzazione è tra gli obiettivi. Ad esempio alcune attività sono riuscite a coprire il calo del 30 per cento del negozio fisico aprendo il negozio virtuale. Va detto che purtroppo c’è poco ricambio generazionale e non tutti sono pronti a fare il salto di qualità nel digitale. In questo, il settore turistico sta più avanti. Non sono molti i giovani che vogliono aprire un’attività; spesso ragionano più da dipendenti. Ma chi decide di intraprendere una nuova sfida imprenditoriale spesso ha successo". Il Digital Innovation Hub di Confcommercio offre un aiuto per il processo di trasformazione, a partire da un test gratuito che valuta il livello di maturità digitale e tecnologica dell’azienda. Inoltre stanno uscendo dei bandi con agevolazioni sul fronte sicurezza e green.