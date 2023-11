’Natale dal Balcone’: concorso per premiare le migliori decorazioni nel periodo delle feste

"Con questa iniziativa vogliamo rendere i cittadini, commercianti, artigiani e aziende, protagonisti dell’atmosfera natalizia, valorizzando nello stesso tempo l’impegno e la creatività perché ognuno può contribuire a rendere ancora più speciale il Natale nella nostra città". Così Elena Schiavoni, presidente della Pro loco di Cingoli, sintetizza il significato e lo scopo del concorso "Natale al Balcone", il primo del genere organizzato dal nuovo direttivo dell’istituzione. Possono partecipare tutti gli abitanti di Cingoli che orneranno giardini e balconi con decorazioni a tema natalizio, i commercianti, gli artigiani e le aziende che hanno la possibilità di allestire vetrine o parti esterne alle loro attività. E l’addobbo natalizio più bello, sarà premiato in tre distinte sezioni: singoli giardino, balcone, vetrina. L’iscrizione al concorso è gratuita: la relativa domanda dovrà essere inviata, con una foto dell’allestimento eseguito, entro le ore 13 di giovedì 7 dicembre all’indirizzo info@prolococingoli, indicando all’oggetto "Concorso Natale al Balcone". Ogni allestimento concorrente dovrà rimanere esposto e visibile dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024. Le fotografie saranno caricate sulla pagina facebook della Pro loco: per ogni categoria, vincerà l’esposizione che, entro le 17 del 6 gennaio, avrà ottenuto il maggior numero di like. La premiazione si terrà il 7 gennaio.

Gianfilippo Centanni