Natale in casa Cupiello al teatro Lauro Rossi

’Natale in casa Cupiello’ del grande Eduardo De Filippo sarà in scena oggi al Lauro Rossi per la 55ª Rassegna nazionale Angelo Perugini. La compagnia ’Luna Nova’ di Latina porterà in scena una delle tradizioni più sentite da tante famiglie cristiane di tutto il mondo nell’avvicinarsi del Natale: il presepio. Mai come a Napoli il presepio è sempre stato presente in ogni casa, ed Eduardo, nella sua commedia, ci da uno spaccato del clima che si vive in casa Cupiello nei giorni antecedenti la più grande festa dell’anno. Portata in scena per la prima volta nel dicembre del 1931 dal ’Teatro umoristico I De Filippo’ la commedia ha dato avvio alla luminosa carriera dei tre fratelli, Eduardo, Titina e Peppino. Successivamente il testo è stato rimaneggiato più volte tanto che Eduardo parlò nel 1943 di “un parto trigemino con una gravidanza di quattro anni”. Inizio dello spettacolo alle ore 17.30.