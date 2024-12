"Natale sold out già a ottobre"

"Siamo aperti a Natale e Santo Stefano – dichiara Francesco Tabarretti, proprietario dell’agriturismo "Ponte degli Schiavi", a Camporotondo –. Per il 25 siamo pieni da ottobre, mentre per il 26 il locale si è riempito questi giorni. Il menù è tradizionale con prodotti fatti da noi o comunque del territorio, a chilometro zero. Immancabili i cappelletti in brodo fatti a mano, bollito (gallina e manzo) con cicoria ripassata". E ancora, tagliatelle, sempre homemade, col sugo di papera, agnello alla griglia e maialino al forno. Per finire, dolci di Natale e Vernaccia. Un pranzo di tipicità. "Abbiamo prenotazioni dalla costa, Civitanova, ma anche Corridonia e la zona di Montegranaro – conclude Tabarretti –. A Capodanno non siamo ancora pieni, qualcuno prenota all’ultimo".