Tolentino: arriva la magia del Natale con il Bosco degli elfi

Tolentino, 30 novembre 2024 – È già Natale a Tolentino. Questo pomeriggio, in piazza della Libertà, l’accensione delle luci e l’inaugurazione del Bosco degli elfi hanno dato il via al cartellone delle festività natalizie 2024/2025. Ospiti speciali: gli attori di “A Christmas Carol – il musical”, capitanati da Roberto Ciufoli. Questa sera infatti e domani in doppia replica, alle 16 e alle 19, la Compagnia dell’Alba sale sul palco del teatro Vaccaj con la storia di Natale per eccellenza in esclusiva regionale. Un pomeriggio caratterizzato dalle dolci note intonate dal coro e dagli effetti speciali del bosco urbano, simulando una nevicata. Immancabile Babbo Natale. Con l’occasione è stato inaugurato anche il presepe realizzato da Giancarlo Cegna, Ilio Scarpacci, Andrea Merlini e Alessio D’Aiello. Soddisfatta tutta l’amministrazione Sclavi. “Oggi abbiamo ufficialmente inaugurato il cartellone degli eventi del periodo natalizio e siamo stati coinvolti nella magica atmosfera del Natale anche grazie al cast di A Christmas Carol – ha detto il vicesindaco Alessia Pupo -. Abbiamo un programma ricco di eventi che va dal 30 novembre al 6 gennaio con un calendario dedicato ai più piccoli, animazioni ogni weekend ed eventi di qualità che puntano a coinvolgere anche un pubblico più adulto grazie alla sinergia con tante realtà cittadine, il Politeama e il Vaccaj”. L’installazione del bosco urbano è a cura di Ricrea ed è stata realizzata da Verde Più dei Fratelli Scattolini in collaborazione con Tonico Service e ricostruisce un tipico villaggio natalizio dove poter incontrare gli Elfi, i piccoli aiutanti di Babbo Natale. Tutto lo spazio sarà animato da diversi personaggi. Diversi i motivi che hanno ispirato i ragazzi e le ragazze di Ricrea: il bosco è rigenerazione e segnale di speranza, per ripensare gli spazi verdi nel centro storico. Non mancheranno le attività natalizie per bambini, il sabato in via Bonaparte e la domenica in piazza; ad esempio l’Infiorata natalizia con il sale colorato o il mercatino fatto e vissuto dai bambini, con oggetti usati o artigianali, fatti da loro stessi, per far rivivere ai più piccoli le tradizioni di una volta. Sabato 21, in via Bonaparte, alle 17 concerto con le più belle canzoni Disney a cura dell’associazione culturale “Gli Stronati”. Il Bosco degli Elfi di Babbo Natale aspetta i bambini tutte le domeniche pomeriggio dalle 17 alle 19 e i sabato pomeriggio, in via Bonaparte alla stessa ora, con l’animazione di Ricrea, Bimbolandia e In festa con Shelly. Oltre a Babbo Natale, tutti i sabati e le domeniche pomeriggio, saranno presenti artigiani con i loro prodotti e le tipicità.