Natali torna nelle librerie: "Tutto parte dai ricordi"

Spesso il nome di Silvio Natali è associato alla pittura. Oggi infatti è un ambasciatore dell’arte capace di far conoscere la "sua" Corridonia anche fuori dai confini nazionali, dopo una vita spesa con il camice bianco di medico. Ma c’è anche la scrittura tra le sue passioni e dopo aver esordito nel 2020 con il libro "Operazione Accompagnamento", a cui hanno fatto seguito "Destinazione Accompagnamento" e "Il Castello del Mago", ora per l’artista è il momento di presentare la sua ultima fatica dal titolo "Storia di una lepre", pubblicata dalla Seri Editore.

Natali, quando nasce l’dea della sua nuova avventura letteraria?

"Progettavo da tempo di scrivere un romanzo ‘serio’, visto che i primi due erano umoristici e il terzo una fiaba. Ho preso spunto dai miei ricordi ed esperienze passate. Il personaggio principale del libro, Giacomo ‘Mino’ del Buono, proprio come una lepre tende a fuggire in questo caso da Ferrara, sentendosi un artista non compreso, e decide di trasferirsi a Parigi dove ritiene gli sia possibile affermarsi".

Da cosa scaturisce questa continua fuga?

"Fugge da un ambiente chiuso che secondo lui non gli consente di esprimere la propria personalità. Approfitta così di una gita a Parigi dove poi si ferma".

Tutto accade con la città di Ferrara come sfondo, perché questa scelta?

"Questo è un libro che dedico proprio a Ferrara in quanto città di mia madre e mia moglie. Ho iniziato a conoscerla da bambino e ricordo bene la casa di via Mortara, della quale conservo rumori a cui non ero abituato, come il filobus, che poi hanno colpito la mia fantasia. Inoltre, a Ferrara mi sono specializzato in dermatologia ed è iniziata la mia attività espositiva da pittore, quando nel ‘97’ l’allora direttore artistico di Ferrara Arte, Andrea Buzzoni, mi invitò ad esporre a Palazzo Massari, poi grazie a Franco Farina ha anche esposto a Casa Cini. Il mio legame quindi è sia affettivo che artistico".

Qual è il messaggio che vuole trasmettere al lettore?

"Quello di un personaggio che ripudia la sua città, pur piena di monumenti e cultura, per coltivare un suo sogno ritenuto irraggiungibile in quel conteso. Però dopo tante fughe e delusioni si accorge di aver sempre amato Ferrara che fa parte di lui".

Ci parli del suo ultimo riconoscimento.

"Nella Sala delle Bandiere a Roma, sede italiana del Parlamento Europeo, ho ricevuto il premio internazionale ‘Comunicare l’Europa’".