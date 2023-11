Natan conquista ‘Tu si que vales’ con una prova di parkour

Un piccolo civitanovese, Natan Colibazzi, protagonista a ‘Tu si que vales’. Una prova di parkour e qualche colpo di Mma (le arti marziali miste), oltre ad una vivacità ed un’intraprendenza poco comuni per un bambino di otto anni, hanno lasciato a bocca aperta gli ospiti e i conduttori del noto programma Mediaset, durante la puntata andata in onda sabato scorso. "Io sono pazza di questo bambino. Perché?A autonomo, anarchico" ha commentato Sabrina Ferilli dopo aver osservato la prestazione di Parkour. Natan si è arrampicato, è rimasto in sospeso, si è lanciato con la corda, ha realizzato una capriola sul tatami fino a salire su una rampa dalla quel si è gettato senza paura.

Poi, la seconda performance, con il campione di Mma Alessio Sakara. Indossati i guantoni, eccolo sferrare pugni a ripetizione, uno due, e ancora uno due."Che botte" esclama Maria De Filippi. Si prosegue con tre colpi di ginocchio, quindi il calcio girato e la combo finale: calcio girato e pugni insieme. "Bravissimo" commenta Sakara. "Allora Natan, per me vali", è il giudizio finale di Maria De Filippi, a cascata anche Luciana Littizetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, "anche per me bravo" e alla fine la Ferilli: "Sei una delizia", mentre mostrava il cartello con il voto: 79. Natan Colibazzi pratica la Mma da quando aveva tre anni e mezzo e la sua storia, nel 2019, fu raccontata dal Carlino. Allenato da Marco Diamanti, è tesserato con l’Iron Dojo di Civitanova. "Due mesi fa – racconta il padre Giuseppe – è diventato anche campione regionale di moto d’acqua. Doveva partecipare alla gara nazionale, avrebbe rappresentato le Marche, ma poi non siamo riusciti ad andare. Chiaramente sono orgoglioso e gli dico di andare avanti, perché il suo è davvero un bello sport. Nei giorni scorsi siamo andati a Gardaland – aggiunge – e la gente lo ha riconosciuto. Ma io gli faccio sembrare tutto un gioco".

f. r.