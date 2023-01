Nati con in mano il computer, ma non sanno usarlo

Pierfrancesco

Giannangeli

Sono nati praticamente con il computer in mano, ma non sanno usarlo. E’ sorprendente quello che ha recentemente evidenziato Eric Schmidt, l’uomo che ha guidato la crescita impetuosa di Google: i giovani italiani non conoscono l’informatica, ha affermato nella sostanza. Quindi, sono maestri nel digitare sulla tastiera del cellulare o del tablet, sanno fare brevi video su Tik Tok, usano i social, producono le storie su Instagram, ma hanno seri problemi con i linguaggi del computer. Per esempio, non sono la maggioranza quelli che sanno adoperare i programmi di Office e il foglio di Excel è un illustre sconosciuto. Probabilmente, dicono gli esperti, una delle cause di questo bizzarro fenomeno va ricercata nel fatto che cellulari e tablet sono strumenti che vengono portati con sé in ogni momento della giornata e ciò ha messo in secondo piano l’esigenza dell’approfondimento dello studio del computer. Il problema nasce successivamente, quando appunto il computer diventa un elemento fondamentale del lavoro, ed è questo il preciso istante in cui emergono le lacune.

Un altro aspetto da non sottovalutare emerge pure dall’intervista al dottor Maurizio Pincherle, direttore di Neuropsichiatria infantile a Macerata, firmata da Paola Olmi sul Carlino di mercoledì scorso. Afferma infatti Pincherle che l’arrivo del digitale ha prodotto una serie di cambiamenti nel cervello dei giovani, poiché gli stimoli oggi sono molto differenti rispetto al passato. In sintesi, viene poco sollecitata la parte anteriore dell’organo, definita la più nobile, perché assiste la creazione, la parola, l’ingegno, la capacità di astrazione e di ragionamento logico. Al contrario, il digitale provoca un maggiore stimolo della parte posteriore, legata a immagine, suono e istinto, che così ha la meglio sulla logica, con tutte le conseguenze del caso.

Molto interessanti queste considerazioni, perché ancora una volta ci sollecitano a un necessario lavoro di recupero della complessità.