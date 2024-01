’Nati per leggere’: 30 nuovi volontari

Trenta nuovi volontari di ’Nati per leggere’. Si è svolta nell’aula multimediale di Treia la giornata conclusiva della formazione per ’Nati per leggere’, programma nazionale per la promozione della lettura nelle famiglie con bambini in età prescolare che ha consegnato l’attestato a 30 nuovi volontari. L’assessora alla cultura Federica Arcangeli di Appignano e il vicesindaco di Treia, David Buschittari, hanno ribadito che "entrambe le amministrazioni comunali credono fortemente nell’importanza della diffusione di una cultura della lettura fin dalla tenerissima età e investono volentieri in iniziative sociali e culturali come quella di ’Nati per leggere’". La formazione in presenza, tenuta da Elena Carrano, neuro psicomotricista dell’età evolutiva, scrittrice, attrice e regista teatrale, coordinatrice del programma NpL nella provincia di Macerata e referente CBS nella regione, ha avuto lo scopo di formare volontari disposti ad operare nei luoghi frequentati dai bambini e dai loro genitori. Non solo fruitori passivi di nozioni teoriche, i corsisti si sono resi attivi protagonisti di laboratori a gruppi. Tanti i libri per l’infanzia messi a loro disposizione, alcuni dei quali provenienti dai presidi NpL delle Biblioteche di Appignano e di Treia, da poter sfogliare, leggere ed analizzare.