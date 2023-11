’Nati per leggere’: nuovi arrivi di libri. Mostra itinerante di ’Mamma Lingua’

Appuntamento oggi alle 10,30 per genitori e bambini da 0 a 6 anni alla biblioteca comunale per sfogliare alcuni dei nuovi arrivi con le lettrici volontarie di ’Nati per leggere’. Lunedì nei locali di Corso Persiani arriverà anche la mostra itinerante di "Mamma Lingua. Storie per tutti e tutte, nessuno escluso": oltre 100 libri in 25 diverse lingue per scoprire la ricchezza del patrimonio linguistico. Incontro online il 23 novembre alle ore 15