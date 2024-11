"Nati per leggere". Volontari e bimbi in piazza Brancondi

Piccoli sgabelli, teli colorati, bandierine e tanti, tanti libri perché leggere insieme non solo è bello ma fa bene. Si è svolta così, ieri mattina in piazza Brancondi a Porto Recanati, l’iniziativa promossa dalle volontarie del gruppo locale "Nati per leggere", che hanno aderito all’appuntamento nazionale per celebrare i 25 anni del programma sviluppato dall’Associazione culturale pediatri, dall’Associazione italiana biblioteche e dal Centro per la salute del bambino. E i piccoli, accompagnati dai genitori e dai nonni, hanno trascorso oltre un’ora all’aria aperta sfogliando libri e condividendo storie.

"Una bellissima adesione – commentano le volontarie –. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di passare la mattinata leggendo insieme a noi". Ciò è stato organizzato nell’ambito della "Settimana nazionale Nati per Leggere", istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie dei bambini. Ma nelle prossime settimane proseguiranno le iniziative del gruppo "Nati Per Leggere" dentro la biblioteca Moroni. Doppio appuntamento a dicembre: oltre alle consuete letture nel primo martedì del mese, il 10 dicembre, lunedì 23 dicembre ci sarà "Un Natale da sfogliare" con letture e laboratori a tema per bimbi (da 0 a 6 anni).