Natività artistica che unisce la meraviglia alla solidarietà

Torna il presepe solidale in via Rossini a Mogliano. Da oltre dieci anni, infatti, i coniugi Guido e Paola Ginobili (nella foto) allestiscono un meraviglioso presepe artistico: con molta passione ed estrema cura dei particolari, anche per il Natale 2023 hanno realizzato un vero e proprio villaggio che fa da cornice alla scena centrale, la grotta con Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù. L’originalità di questo presepe consiste nel fatto che il visitatore può entrare all’interno del villaggio, percorrendovi il selciato e immaginando di immergersi nell’atmosfera che di respirava più di duemila anni fa nella grotta di Betlemme. Un presepe particolare, dunque, che ogni anno viene visitato non solo dai concittadini degli ideatori, ma anche da visitatori che giungono appositamente dai centri vicini. Come consuetudine, le offerte lasciate dai visitatori, per espressa volontà dei promotori, saranno interamente devolute alla missione boliviana di Suor Ermelinda, moglianese di origine. Il presepe dei coniugi Guido e Paola Ginobili, in via Rossini, quest’anno potrà essere visitato fino a sabato 20 gennaio.