Natura e illustrazioni sul palco del Persiani

Domani alle 17, il Teatro Persiani di Recanati accoglierà un nuovo appuntamento della rassegna "La domenica al Persiani", una stagione dedicata alle famiglie promossa dal Comune in collaborazione con Amat. Protagonista dell’evento sarà "Libero zoo", uno spettacolo ideato e interpretato dall’eclettico Gek Tessaro. Tessaro condurrà il pubblico in un viaggio incantato attraverso un mondo selvatico abitato da animali straordinari. Lo spettacolo prende vita grazie a una tecnica unica, il teatro disegnato, che unisce illustrazione, narrazione e animazione dal vivo. Gek Tessaro crea immagini poetiche e suggestive direttamente sul palco, utilizzando inchiostri, acquarelli, sabbia e una lavagna luminosa.

Le immagini, proiettate e ingigantite su un grande schermo, si trasformano in un libro animato, vibrante di colori e emozioni. "Libero zoo" è un inno alla bellezza della natura e alla celebrazione delle differenze. Attraverso i suoi disegni in tempo reale, Tessaro invita il pubblico a riflettere sulla libertà e sulla vitalità del mondo animale. Leoni, cavalli, rinoceronti e uccelli prendono forma per celebrare la vita in tutta la sua diversità. Ma quando questo mondo viene imprigionato, si spegne e perde la sua autenticità – un messaggio potente che risuona tanto negli adulti quanto nei bambini. Pluripremiato illustratore e autore per l’infanzia, Gek Tessaro è noto per la sua capacità di mescolare arte e narrazione, creando spettacoli che catturano l’immaginazione e il cuore. La sua presenza a Recanati rappresenta un’occasione imperdibile per le famiglie alla ricerca di un pomeriggio di divertimento e poesia. Per informazioni, è possibile contattare la biglietteria del Teatro Persiani al numero 339-1046293 oppure consultare le biglietterie del circuito Vivaticket. L’evento avrà inizio alle 17.

Antonio Tubaldi