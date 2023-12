"Natura e paesaggio in Leopardi" . Formazione per i docenti

Presentati gli atti del primo seminario nazionale "Natura e paesaggio in Leopardi", risultato della collaborazione delle Rete di scuole CompitaMarche con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani e la Cattedra leopardiana dell’Università di Macerata. A ospitare l’evento la scuola capofila, il liceo Leopardi di Recanati, che per l’occasione ha scelto un’apertura musicale con brani di Einaudi e Lizst eseguiti dalla talentuosa Elisa Marinelli. I relatori intervenuti sono stati Laura Melosi (Università di Macerata), che ha sottolineato l’importanza di pubblicazioni di questo genere per chi si occupa della formazione dei futuri docenti, Chiara Fenoglio (Università di Torino) e Gaspare Polizzi (Università di Pisa) che hanno dapprima posto l’accento sulla qualità degli approfondimenti presenti nel primo dei Quaderni del Liceo Leopardi, per poi soffermarsi sulla ricaduta didattica del corso svolto. Presenti oltre ai dirigenti scolastici e la referente del progetto Fabio Corvatta, presidente del Cnsl, e Michele Casali, ad di ELI-Principato.