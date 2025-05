Natura e sapori. La Magnalonga fa il pieno di presenti

Successo per la quindicesima edizione della Magnalonga di Mogliano, passeggiata tra natura e sapori con l’impeccabile organizzazione dell’associazione Amici di Santa Croce (e patrocinio del Comune). Un primo maggio speciale, a cui hanno partecipato circa 450 persone. Un percorso di 9,5 chilometri immerso nel verde delle dolci colline. Complice la giornata di sole, tanti grandi e piccini hanno partecipato all’evento. Il ritrovo è stato alle 9 a piazzale San Michele, mentre l’arrivo verso le 13 al Parco Santa Croce con diverse soste e assaggi durante il tragitto, in compagnia del Cameriere Sbagliato, e con degustazione in cantina. Tappa anche alla chiesetta di Santa Maria di Bagliano e alla chiesa del SS. Crocifisso d’Ete, sul finale, con visita guidata. Dopo pranzo i presenti hanno cantato e suonato con l’intrattenimento musicale dei The Rhumska Lions.