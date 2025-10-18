"Natura, erbe e percorsi. È la svolta del turismo"

In mezzo alle colline maceratesi, tra borghi che raccontano storie di resistenza e territori segnati dal sisma, l’agricoltura femminile dimostra forza e creatività. A raccontarlo è Giuliana Giacinti (nella foto), 60 anni, titolare de L’Olmo di Casigliano di Cessapalombo e presidente di Terranostra Macerata, l’associazione che raduna tutti gli agriturismi di Campagna Amica Coldiretti. "I dati mi inorgogliscono — commenta —, è buon segno in una realtà come quella della provincia di Macerata, che fa ancora fatica a credere come le donne si siano rimboccate le mani negli anni". Una testimonianza che mette in luce come l’imprenditoria femminile non sia solo numeri, ma attenzione, visione e capacità di adattamento. La storia dell’agriturismo di Giacinti è un esempio di questa evoluzione: "Ho voluto trasformare i casali di famiglia, che erano semplici annessi, in una realtà di questo tipo — dice —. Quello di 20 anni fa è stato un passaggio generazionale, un cambio di marcia anche sul concetto di produzione primaria". Dal biologico all’accoglienza, l’azienda rappresenta lo slancio verso la multifunzionalità, un modello che integra agriturismo, servizi per anziani, attività per disabili e iniziative educative: "Gli agriturismi sono la punta di diamante della multifunzionalità, ruotano intorno al mondo femminile", sottolinea. Con uno sguardo anche al futuro del turismo rurale: "Riuscire a collaborare con le realtà locali per creare percorsi, ciclovie, camminate, osservazione della natura, ricerca delle erbe spontanee, è fondamentale per costruire un pacchetto turistico interessante". L’obiettivo è offrire ospitalità completa, che rigenera chi arriva ma valorizza anche il territorio e chi lo abita. Per Giacinti, la chiave è continuare a innovare e diversificare: "C’è spazio per crescere ancora sotto tutti i vari aspetti, dall’accoglienza al welfare territoriale — conclude —. Gli agriturismi sono quasi l’unica possibilità di accoglienza in alcune zone dell’entroterra".

l. p.