Natura musica e folklore con Roberto Lucanero

Domenica tra natura, benessere, musica, folklore con Roberto Lucanero (Riverberi - RisorgiMarche) lungo il sentiero delle acque a Pieve Torina. La passeggiata inizia alle 10, con le incursioni musicali di Lucanero (nella foto) organetto e voce, accompagnate da racconti storico-naturalistici del giornalista e storyteller Carlo Pagliacci. Alle 10.45 punto ristoro a cura dei produttori locali al Ponte Romano, seguito alle 11.15 dal concerto "Passi, fole e caròle" in piazza di Fiume. "Questo evento apre la stagione turistica – afferma il sindaco Alessandro Gentilucci –, un cammino sia musicale sia narrativo che ci farà conoscere le storie e le leggende di questi luoghi e, al tempo stesso, scoprire e assaporarne le specialità". L’iniziativa, infatti, coinvolge anche i ristoratori locali, con menù preparati per l’occasione a base di pietanze tipiche come la pecora al sugo o le tagliatelle al Varnelli. Sarà possibile anche prenotare e percorrere il sentiero in e-bike. Ingresso libero con prenotazione su Eventbrite.