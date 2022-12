Macerata, Nausica Gagliardi morta: giovane madre di due bimbi uccisa da una malattia

Nausica Gagliardi aveva 42 anni

Matelica (Macerata), 29 dicembre 2022 – Tutto il borgo di Braccano è in lutto dopo la terribile notizia della morte avvenuta ieri mattina della giovane mamma Nausica Gagliardi, spentasi all’età di 42 anni all’ospedale Profili di Fabriano. La donna vi era stata ricoverata a causa di una malattia che purtroppo non le ha dato scampo. Gagliardi era madre di due bambini di 3 e 5 anni, ed era molta conosciuta e benvoluta a Braccano, suo paese d’origine, dove risiedeva insieme con il compagno Diego a poca distanza dalla chiesa parrocchiale.

Donna solare, è ricordata da tutti in paese come una persona che amava molto la sua famiglia, i genitori Luciano e Nadia, i fratelli Gioele ed Amos. Aveva gestito anche un’attività commerciale a Fabriano, mentre il convivente opera nel settore del biologico. Un suo ricordo lo ha lasciato la vicina di casa e guida naturalistica del paese di Braccano, Maria Cristina Mosciatti, che ha affermato che "tutta la comunità di Braccano, appena raggiunta dalla terribile notizia, si è fermata e si è stretta attorno a Diego e ai suoi piccoli, Luce e Silo, colpiti dalla prematura scomparsa della cara e amatissima Nausica. Lei era una mamma dolcissima e una compagna amorevole, che con il suo splendido sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori".

In tanti sono rimasti sconvolti dalla notizia, quanto mai inattesa e lo stesso assessore al turismo di Cerreto d’Esi, che l’aveva conosciuta come presentatrice, ha manifestato tutto il suo dolore, dichiarando di "essere tanto addolorata e di voler conservare per sempre il ricordo di quando dava il suo contributo presentando, sempre bella e spigliata".

Messaggi di cordoglio sono pervenuti per tutta la giornata da varie parti e anche dai coetanei che l’avevano conosciuta. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Infinitum di via Pietro Nenni a Fabriano, mentre i funerali si svolgeranno domani mattina a Matelica. Dato infatti il legame con Braccano, nella chiesa del paese alle 10.30 si celebrerà la messa di commiato, poi la salma sarà trasferita e tumulata al cimitero di Santa Maria a Fabriano.