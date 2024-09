"Navetta fondamentale per Civitanova Alta"

"Il servizio navetta è fondamentale per gli eventi di Civitanova Alta, è importante incentivane l’uso". Sono le parole di Aldo Foresi, presidente della Pro loco di Civitanova, dopo il week end all’insegna della Cozzata di Santo Maro, in onore del patrono di Civitanova, andata in scena domenica dopo essere stata rinviata per maltempo. Un’occasione per fare un bilancio della situazione al culmine di una estate ricca di eventi e di appuntamenti nel borgo storico, e annunciare novità da qui ai prossimi mesi, alle quali l’associazione della Pro loco sta lavorando con passione ed impegno.

"Abbiamo lavorato tanto per l’evento di domenica e abbiamo ricevuto tanti apprezzamenti – ha detto Aldo Foresi –. Tanti volontari, tra cui moltissimi ragazzi, come gli scout, ci hanno dato una mano e anche i residenti hanno fatto la loro parte, come sempre, quando si organizzano iniziative a Civitanova Alta. Qualche lamentela c’è stata, da parte di chi è abituato a mettere l’auto sempre sotto casa, ma ci tengo a ringraziare i tanti che hanno partecipato e che hanno scelto Civitanova Alta come meta per trascorrere una piacevole serata in compagnia e ai nostri sponsor che credono in noi e nei nostri eventi, come pure l’amministrazione comunale e l’Azienda Teatri. Ringrazio i nostri volontari – ha continuato Foresi –: nella Pro loco regna un clima di serenità e di collaborazione. Il servizio navetta ha funzionato e si tratta di un servizio fondamentale per quando vengono organizzati eventi a Civitanova Alta, dove sono ben noti i problemi di parcheggio. Bisogna incentivare l’uso di questo servizio". La zona collinare infatti non ha molta disponibilità di spazi per le auto, e partecipare ai vari appuntamenti è più semplice se si può arrivare con la nvetta. "Come sempre, tutti gli incassi dei nostri eventi saranno investiti sulle prossime iniziative. Al momento ci stiamo lavorando, ma presto saranno annunciate tante novità" ha concluso il presidente.

Chiara Marinelli