Navetta gratis a Tolentino per il mercato settimanale Da oggi, l'amministrazione di Tolentino offre un servizio navetta gratuito per raggiungere il mercato settimanale di viale Giovanni XXIII. Partenze da piazza della Libertà alle 9 e 9.30, ritorno alle 11 e 11.30. Un servizio pensato per i cittadini più anziani o senza auto.