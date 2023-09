Navetta Gratuita da Tolentino a Bancarelle: Ecco Come Raggiungerle

Da martedì prossimo sarà possibile raggiungere la zona di viale Giovanni XXIII per il mercato settimanale. L’assessorato alle politiche sociali, infatti, ha messo a disposizione una navetta completamente gratuita con partenza da piazza della Libertà alle 9 e alle 9.30; e con ritorno in piazza della Libertà alle 11 e alle 11.30 (il pulmino è quello bianco con le inserzioni pubblicitarie sulle fiancate). L’introduzione di una corsa speciale, con un mezzo del Comune verso il mercato, era stata annunciata in conferenza dall’assessore Elena Lucaroni. "Per andare incontro alle esigenze degli anziani, dei cittadini che non riescono a spostarsi a piedi o sono senza auto – aveva detto –, si sta predisponendo un apposito servizio navetta con un mezzo a disposizione dell’ufficio servizi sociali".