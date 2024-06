Navette per ammirare la fioritura di Castelluccio

Al via da questo fine settimana fino al 7 luglio il piano di mobilità sostenibile per raggiungere la fioritura di Castelluccio. L’accordo raggiunto tra il Parco dei Sibillini e i Comuni di Castelsantangelo, Arquata e Norcia è analogo a quello del 2023. Durante le quattro domeniche dello spettacolo naturale – domani, il 23 e 30 giugno e il 7 luglio – è vietato il passaggio di auto e camper, che potranno sostare in uno dei parcheggi di prossimità, raggiungendo poi Castelluccio con le navette. Per prenotare parcheggi e navette si può contattare il sito marcheroma.contram.it per accedere da Castelsantangelo, startspa.it da Arquata. Prevista anche la possibilità di acquisto biglietti last minute sul posto e tramite gli stessi siti, fino a esaurimento posti. Accesso libero invece ai mezzi a due ruote e alle auto di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o autorizzati. Idem per i bus turistici, consentendo la discesa dei passeggeri in prossimità del "Deltaplano" e della "Piazzetta".

Oggi sarà consentito il libero transito a tutti i mezzi, fermo restando comunque l’assoluto divieto di sosta e parcheggio sui prati, e contestualmente sarà disponibile il servizio parcheggi di prossimità e navette. La modalità di fruizione dei tre sabati successivi sarà di volta in volta stabilita sulla base dei riscontri relativi al sabato precedente. Nei giorni feriali possono passare tutti i mezzi. "Da una parte c’è la necessità di salvaguardare il contesto territoriale da un’invasione turistica in grado di arrecare, se non adeguatamente gestita, serie conseguenze ai delicati equilibri ecosistemici – spiegano i responsabili del Parco –, dall’altra c’è la consapevolezza che la fioritura rappresenta un’opportunità per l’economia locale, in territori che peraltro scontano ancora le conseguenze del terremoto".