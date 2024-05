Navette per il centro. Fondi dalla Regione

Servizio navetta gratis nei mercoledì dello shopping, per l’estate alle porte. La Regione concede un contributo a favore del Comune di Tolentino per incentivare il trasporto collettivo in occasione di eventi. "L’intento è il miglioramento della qualità dell’aria, favorendo l’uso del trasporto pubblico o collettivo ed evitando l’abuso di mezzi privati" spiega l’ente. Tra i 54 Comuni marchigiani ammessi a finanziamento c’è quindi anche il progetto elaborato dall’ufficio cultura e seguito dall’assessore al commercio Fabiano Gobbi e dal consigliere delegato Mirko Angelelli. In occasione dei "Mercoledì dello Shopping", in programma a luglio, con negozi aperti fino a tarda serata, musica live e degustazioni, sarà organizzato un servizio di navetta per portare i cittadini, gratuitamente, nel centro per partecipare ai tanti appuntamenti senza utilizzare l’auto.