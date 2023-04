Il navigatore lo porta in una strada privata: uomo esce di casa e inizia a sparare

San Severino (Macerata), 12 aprile 2023 – Il navigatore dell'auto lo porta per sbaglio in una strada privata e, mentre tenta di chiedere informazioni in una casa, un uomo esce da un'abitazione vicina, ed esplode dei colpi nella sua direzione. È accaduto qualche giorno

fa a San Severino.

Per l’uomo residente in zona, è scattata la denuncia per minaccia aggravata, danneggiamento, detenzione abusiva di armi e munizioni e accensioni ed esplosioni pericolose.

Un giovane, giunto in città per lavoro pochi giorni prima, seguendo il navigatore dell’auto in uso, alla ricerca dell’alloggio, reperito in una frazione del paese, è giunto, per errore, nei pressi di un cancello privato.

Convinto di essere arrivato vicino alla struttura alloggiativa ha suonato per chiedere indicazioni e poter seguire le indicazioni del navigatore che indicavano erroneamente il transito sulla strada privata. Mentre una donna ha invitato il ragazzo ad allontanarsi, un uomo è repentinamente uscito da un’abitazione posta a qualche centinaia di metri, ha raggiunto il giovane a bordo di un’auto, ha estratto una pistola e si è messo a sparare in direzione del ragazzo.

Quest’ultimo è risalito in auto scappando in direzione della strada principale, inseguito dal suo aggressore. Il giovane ha denunciato il fatto ai carabinieri che hanno poi eseguito una perquisizione trovando quasi 3000 cartucce di diversi calibri, un caricatore per pistola, una balestra con relative frecce, illegittimamente detenute.

Dal sopralluogo non è stato possibile individuare armi da sparo o ogive e bossoli (facendo ipotizzare che l’uomo avesse esploso colpi a salve o un petardo).

Una parente dell’uomo è stata invece iscritta nel registro degli indagati per resistenza a

pubblico ufficiale per l’opposizioni espressa ai militari che dovevano effettuare accesso

all’abitazione per procedere alla perquisizione.

Nella settimana di Pasqua e durante le giornate festive sono stati intensificati i controlli del

territorio della Compagnia di Tolentino. Venerdì i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo, straniero di origine, 57 anni, domiciliato nella cittadina.

Già condannato per tentato furto, rissa, vendita di prodotti industriali con segni falsi,

detenzione e spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza, dal 90 al 2008 e

sottoposto a misure restrittive cautelari, era stato denunciato per due volte per evasione

dagli arresti domiciliari nel 2018, dai carabinieri di San Severino. Da tale segnalazione dei militari è scaturita la condanna penale anche per quest’ultimo reato reiterato, senza ammissione al regime alternativo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per rigetto del Tribunale di Sorveglianza. Ora dovrà scontare 10 mesi di arresti domiciliari. Infine sono stati denunciati una 75enne e un 25enne per guida in stato di ebbrezza. La donna è infatti risultata alla guida con tasso alcolemico di 1,65. Il veicolo di proprietà è stato pertanto sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca. Il ragazzo, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è risultato con un tasso di 1.25. Per entrambi è scattato anche il ritiro del titolo di guida.