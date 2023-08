Nazionale cantanti e amministratori In campo per ’Rinascere insieme’

di Lorenzo Fava

Nazionale cantanti contro Cuori sibillini: una partita per "Rinascere insieme". Allo stadio della Vittoria di Tolentino, giovedì 7 settembre alle ore 20.45, una rappresentativa di sindaci e amministratori del territorio sfiderà la Nazionale cantanti, con l’incasso che verrà interamente devoluto ai comuni del cratere sismico, allo scopo di sostenere il "Progetto sorriso" per la realizzazione di centri aggregativi e interventi per i giovani. Durante la manifestazione si ricorderà il cantante maceratese Jimmy Fontana, nel decennale dalla scomparsa. Una serata, quindi, di beneficienza e ricordo, con gli organizzatori che invitano caldamente i cittadini ad assistere alla partita. La serata del 6 settembre è prevista una cena solidale al Cala Maretto di Civitanova alla quale parteciperanno molti dei protagonisti del giorno successivo, finalizzata anch’essa a raccogliere fondi da destinare ai giovani del cratere del sisma 2016.

Il progetto Sorriso, al quale gli incassi del match tolentinate sono destinati, prevede l’attivazione di servizi per il tempo libero dei ragazzi, spazi di condivisione che spingano i giovani a rimanere in loco, servizi economici che permettano alle famiglie di mandare i figli a campi scuola e di fare sport, oltre che la creazione di un centro aggregativo per attività laboratoriali e di supporto didattico, nel segno di una ricostruzione del tessuto sociale dei comuni che ancora soffrono le ferite del sisma di sette anni fa.

"Durante la manifestazione verranno dedicati un cuore ed un pensiero alle donne vittime di violenza - aggiunge la consigliera di parità della Provincia, Deborah Pantana, ideatrice della manifestazione -, lo slogan sarà ’Rispetta le donne, dai un calcio alla violenza’. Tanti gli sponsor e le persone coinvolte per questa grande iniziativa di beneficienza, portata avanti tra gli altri anche da Edoardo Mattioli, presidente della Pro loco di Tolentino, Stefano Gobbi, mister della rappresentativa Cuori sibillini, Nazzareno Rocchetti, che realizzerà una scultura per il memorial Jimmy Fontana, e i numerosi sponsor che hanno aderito entusiasticamente alla manifestazione.

La Nazionale cantanti, nata da un’idea di Mogol, ha disputato in trent’anni oltre 600 partite, totalizzando 30 milioni totali di spettatori e fatto registrare incassi per 110 milioni di euro. "Stiamo lavorando per una serata che vedrà esibirsi allo stadio della Vittoria, dalle ore 18.30, vari gruppi musicali locali, oltre che organizzare la cena, per chi vorrà, nell’area antistante il campo - racconta Edoardo Mattioli -, sono già stati venduti 800 biglietti, ma la speranza è quella di vedere lo stadio pieno". I biglietti sono acquistabili sul circuito Ciaoticket, alla sede della Pro loco di Tolentino o allo stadio della Vittoria la sera prima dell’incontro.