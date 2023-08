Nazionale Cantanti in campo "Divertimento e solidarietà"

di Lucia Gentili

Non è stata svelata ancora la rosa della Nazionale Cantanti, che il prossimo 7 settembre alle 20.45 scenderà in campo per "Rinascere insieme", la partita-evento allo Stadio della Vittoria di Tolentino versus Cuori Sibillini. Ma una cosa è certa. Il presidente e capitano Enrico Ruggeri ci sarà. La squadra avversaria è formata in parte da sindaci del territorio – tra cui Mauro Sclavi di Tolentino, Luca Maria Giuseppetti di Caldarola, Roberto Lucarelli di Camerino, Mauro Romoli di Pollenza e Alessandro Gentilucci di Pieve Torina – e in parte da ex calciatori, personaggi del mondo della cultura, dell’informazione, dell’imprenditoria e dello sport. Non solo partita del cuore, ma anche memorial Jimmy Fontana (originario di Camerino). L’incasso sarà devoluto interamente ai Comuni del cratere sismico per sostenere il "Progetto Sorriso", finalizzato alla realizzazione di centri aggregativi e interventi per i giovani. I biglietti sono acquistabili nella sede della Pro Loco di Tolentino, su www.ciaotickets.com o nelle ricevitorie abilitate alla distribuzione del canale ciaotickets.

Ruggeri, musica, calcio e solidarietà. Da quanto tempo è nella Nazionale Cantanti?

"Sono entrato nel 1984. È una delle cose di cui vado più fiero. Sia perché abbiamo raggiunto il traguardo di 100 milioni di euro di donazioni solidali. Sia perché mi ha aiutato nel mio mestiere; il nostro lavoro rischia di farci essere al centro, di farci viziare. Quando invece giri negli ospedali, vedi chi soffre ti vergogni di essere stato un po’ viziato. Ormai fa parte del mio dna far parte della Nazionale Cantanti".

Che serata sarà quella di Tolentino?

"Sicuramente di divertimento, piacevole, e poi chi verrà a vedere la partita parteciperà al Progetto Sorriso. Non ci si annoierà di sicuro. Una serata in compagnia di tantissime persone. È ancora presto per svelare la rosa completa della Nazionale Cantanti, con le varie date estive degli artisti. Io ci sarò. Tra l’altro quei giorni sono in zona anche per un concerto (l’8 settembre sarà in piazza Aldo Moro a Monte San Giusto".

Progetti in cantiere?

"Continuiamo a suonare in un tour lungo, con una bella collaborazione. Poi a dicembre farò un programma sulla Rai. Avevo un po’ di arretrati, dopo la pandemia, e tanta voglia di suonare, cantare e riprendermi ciò che mi era stato tolto".