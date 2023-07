Nazionale cantanti-sindaci Sfida nel segno di Fontana

di Lucia Gentili

Calcio e solidarietà con l’incasso devoluto interamente ai Comuni del cratere sismico per sostenere il "Progetto Sorriso", finalizzato alla realizzazione di centri aggregativi e interventi per i giovani. Ma anche Memorial "Jimmy Fontana", a dieci anni dalla scomparsa del cantante maceratese nato a Camerino. È "Rinascere insieme", la partita-evento in programma per giovedì 7 settembre, alle 20.45 allo Stadio della Vittoria di Tolentino, tra la Nazionale Cantanti e Cuori Sibillini, ovvero una squadra formata in parte da sindaci –tra cui Mauro Sclavi di Tolentino, Luca Maria Giuseppetti di Caldarola, Roberto Lucarelli di Camerino, Mauro Romoli di Pollenza e Alessandro Gentilucci di Pieve Torina – e in parte da ex calciatori, personaggi del mondo della cultura, dell’informazione, dell’imprenditoria e dello sport (come allenatori si sono messi a disposizione mister Fabrizio Castori e mister Giovanni Pagliari). La manifestazione, a scopo benefico, è stata presentata ieri in conferenza a Palazzo Raffaello, in Regione, dal presidente della Pro Loco di Tolentino Edoardo Mattioli, Deborah Pantana, che ha illustrato le finalità del progetto, l’assessore regionale a Sport, politiche giovanili e pari opportunità Chiara Biondi, il sindaco Sclavi, i due direttori generali, il dottore tolentinate Stefano Gobbi che si occuperà di arruolare, con l’aiuto di mister Castori, i "Cuori Sibillini" e Gian Luca Pecchini, direttore generale della Nazionale Cantanti. Il governatore Francesco Acquaroli ha indossato la maglia dei "Cuori Sibillini", insieme ai partner e sostenitori dell’evento – rappresentati dal presidente di Acqua Nerea Tommaso Rossi e dal cfo (direttore finanziario) del gruppo Fintel Paolo D’Amico – che hanno voluto omaggiarlo donandogli la numero 10. "L’obiettivo è rispondere alle esigenze di socializzazione dei giovani – ha spiegato la Pantana –, abbiamo messo insieme quaranta sindaci del territorio. Un modo per ricreare la comunità. Un’occasione anche per ricordare il grande Fontana, legato alle nostre zone; sarà presente anche qualcuno della famiglia". "Per la Nazionale Cantanti – ha detto il dg Pecchini – ci sarà una buona rosa: saprà anche attrarre oltre che giocare". "Un progetto di rete che mette insieme pubblico e privato in una virtuosa sinergia", ha aggiunto la Biondi. Biglietti in prevendita su ciaotickets.com (curva 5 euro, tribuna laterale 10, centrale 15, centralissima 20) e alla Pro Loco di Tolentino.